Nestor Sensini, ex difensore dell'Udinese, si dimostra critico nei confronti della sua ex squadra per la pesante sconfitta interna rimediata col Milan. Nel mirino ci sono le scelte del tecnico Kosta Runjaic: "Anch’io mi sono chiesto perché cambiare un modulo che funziona e dà sicurezze e riferimenti ai giocatori. Casomai, lo si può cambiare se si arriva da due sconfitte, ma non da due partite in cui l’Udinese aveva anche dimostrato di sapersela giocare a Milano con l’Inter, dove non aveva lasciato il dominio del gioco in mano ai centrocampisti nerazzurri, al contrario di quanto fatto con Luka Modric e compagni", le sue parole al Messaggero Veneto.