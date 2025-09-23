Per commentare le voci che vorrebbero Elia Caprile, portiere del Cagliari, oggetto del desiderio per l'Inter del futuro, Calciomercato.it ha intervistato Silvano Martina, ex estremo difensore di Torino e Fiorentina e agente storico di Gigi Buffon: "Sicuramente il salto fa sempre la differenza, ma lui ha dimostrato negli ultimi anni di essere ad un alto livello. In Italia abbiamo grandi portieri come Marco Carnesecchi, ma anche Mile Svilar che, per rendimento, è forse il miglior portiere della Serie A".