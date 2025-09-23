"La squadra si sta compattando sempre di più. Seguiamo lo staff e si è creato un bel clima. I risultati aiutano e dobbiamo mantenere acceso questo entusiasmo. Sono soddisfatto della gara, mi tengo la reazione del secondo tempo". Parola dai Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari che questo pomeriggio ha ritrovato gli ex compagni del Frosinone nel match di Coppa Italia vinto dai rossoblu regalando entusiasmo alla squadra di Pisacane in vista della gara di Serie A all'orizzonte contro l'Inter.

Si aspettava questa partenza di stagione?

"Quando ci sono queste partite sono sempre un po' trabocchetti: se perdi è una brutta notizia, se vinci fai il tuo dovere. Quando si mettono insieme tanti giocatori che non giocano spesso si può avere qualche meccanismo da rodare. L'inizio è stato un bell'inizio, ma deve essere un punto di partenza per farci capire che quest'anno abbiamo le caratteristiche per dare fastidio".

L'umore dello spogliatoio com'è?

"Molto positivo, non c'è modo migliore per arrivare a una partita bella come sabato (contro l'Inter, ndr). Dobbiamo affrontarla essendo liberi di testa. Ho visto quanto questo stadio può incidere sulle partite, è la posizione migliore in cui potevamo arrivare, sapendo comunque che è l'inizio del campionato e possiamo dire la nostra".