"I numeri non mentono, l'Inter mi ha impressionato per la mole di gioco, ma in certi momenti stacca la spina e può prendere gol da chiunque, ma con il Sassuolo ha fatto un'ottima partita e si è ripresa mentalmente dalle difficoltà iniziale. Dietro però 'morde' poco". Così Alessio Tacchinardi ha commentato in diretta a Pressing la prova dei nerazzurri contro il Sassuolo.