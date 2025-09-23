"Vale tre punti, ma penso che sia un po' speciale per i tifosi. Ha un sapore diverso". Parole e musica di Medhi Benatia, che raggiunto da L'Equipe esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria di misura dell'Olympique Marsiglia sui campioni d'Europa del Paris Saint-Germain nell'ultimo turno di Ligue 1.

Il direttore sportivo dell'OM spende poi parole al miele per i nuovi acquisti nella sessione di mercato estiva. Compreso ovviamente Benjamin Pavard, arrivato dall'Inter nell'ultimo giorno di mercato: "Siamo al secondo anno del progetto, ma non ci sono ancora cambiamenti, era voluto e quindi dato per scontato. Come comunicato internamente ai giocatori, il campionato è iniziato dopo la sosta per le nazionali, quindi dopo la partita contro il Lorient. Abbiamo potuto dare il benvenuto ai nuovi giocatori e ora, a poco a poco, stiamo iniziando a prendere velocità. Vediamo nuovi giocatori come Nayef o Benjamin Pavard, sembra che siano qui da 4 anni. Anche O'Riley ha fatto una buona partita a centrocampo".