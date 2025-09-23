Archiviata la sconfitta di San Siro, il Sassuolo si lancia ora nella Coppa Italia e nella sfida al Como di Cesc Fabregas. Ma il tecnico neroverde Fabio Grosso torna a parlare della sfida contro l'Inter ai canali ufficiali del club rimarcando la prova dei suoi uomini: "Rimane una partita in cui abbiamo fatto la prestazione che serviva contro una grande squadra, e fino alla fine siamo stati dentro la gara. Questo lo conserviamo e ce lo portiamo dietro per le prossime gare".

Pronti diversi cambi rispetto alla formazione di domenica: "Sì, cambieremo degli interpreti, abbiamo finito una partita che ha richiesto tante energie quindi cercheremo di mettere in campo i giocatori che stanno bene e cercheranno di affrontare questa gara al meglio".