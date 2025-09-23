In attesa della decisione di Uefa e FIFA, l'ONU si rivolge ai massimi esponenti del calcio internazionale: "Lo sport deve respingere la percezione che tutto proceda come se niente fosse. Gli organismi sportivi non devono chiudere un occhio sulle gravi violazioni dei diritti umani, soprattutto quando le loro piattaforme vengono utilizzate per normalizzare le ingiustizie", si legge nella nota inviata oggi, martedì 23 settembre, dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite attraverso la quale si chiede l'esclusione dagli eventi calcistici internazionali di Israele.
Le ripercussioni potrebbero riguardare la Nazionale, avversaria dell'Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026, e i club come ad esempio il Maccabi Tel Aviv che domani debutterà in Europa League sfidando il Paok Salonicco.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
