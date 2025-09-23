Il tecnico della Juventus Women Massimiliano Canzi ha parlato ai canali ufficiali bianconeri alla vigilia della semifinale della Serie A Women's Cup che vedrà opposte le bianconere all'Inter domani a Castellammare di Stabia: "È evidente che arrivare alla Final Four era un nostro obiettivo, lo abbiamo sempre detto. Questa Coppa è uno degli obiettivi di stagione e quindi adesso abbiamo la semifinale. Siamo abituati a pensare partita dopo partita e in questo momento il nostro orizzonte è mercoledì e pensiamo all’Inter".

Cosa pensa Canzi della prossima avversaria? "L’Inter è una squadra molto quadrata, organizzata e pragmatica. Ci siamo incontrati più volte l'anno scorso e siamo state le due squadre che hanno fatto meglio. Sarà una partita difficile, da affrontare con grandissima attenzione e grandissimo rispetto. Abbiamo avuto qualche giorno in più rispetto al solito per preparare una partita e ne abbiamo sicuramente approfittato per farlo nel migliore dei modi".