Roberto De Zerbi, tecnico dell'Olympique Marsiglia, è ovviamente al settimo cielo dopo la vittoria sul PSG nel sentitissimo 'Classique' francese: "Dobbiamo apprezzare ciò che sta accadendo in questo stadio - la premessa del tecnico italiano in riferimento all'atmosfera da brividi che si è creata ieri sera al Velodrome -. Abbiamo giocato una grande partita, con un ottimo primo tempo, poi abbiamo perso un po' di energia. Siamo comunque riusciti a creare qualche buona occasione. Alla fine, la vittoria è stata meritata contro una squadra che sta segnando la sua epoca, come ha fatto il Milan di Sacchi o il Barcellona di Guardiola. E' una squadra che gioca un calcio diverso, che aggiunge valore alla prestazione dei miei giocatori".

È questa la tua migliore vittoria a Marsiglia?

"Sì, è uno dei giorni migliori da quando sono arrivato. Sono venuto qui per il Vélodrome e per battere il PSG, la squadra che rappresenta il potere, che vince senza rivali da anni, il che non fa parte della mia filosofia. Ma finora non abbiamo ottenuto nulla: la cosa più importante è venerdì a Strasburgo per fare un altro passo verso l'obiettivo di costruire una grande squadra".