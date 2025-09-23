Per lunedì 29 settembre si attende il verdetto definitivo sulla vendita di San Siro, con annesse aree limitrofe, a Inter e Milan che darebbe il via libera al progetto dei due club per la costruzione di un nuovo stadio con annessa demolizione, anche se non totale, dell’attuale Meazza. Come riporta l’edizione milanese de La Repubblica, in vista del Consiglio Comunale decisivo si starebbe facendo sempre più spazio fra la maggioranza comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, la possibilità di non far raggiungere il numero legale in prima convocazione.

Il non raggiungimento del quorum in prima convocazione, aprirebbe le porte al passaggio della delibera, approvata dalla giunta comunale, visto che il quorum si abbasserebbe a 15, numero che la maggioranza raggiunge in maniera tranquilla con i propri consiglieri.