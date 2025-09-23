Quali obiettivi può avere il Milan? A rispondere, ai microfoni di Tutto Mercato Web, è l'ex dirigente rossonero e oggi vicepresidente del Ravenna Ariedo Braida: "In Italia il Milan può lottare, non c'è una squadra dominante. Il Napoli è forte, l'Inter ha avuto qualche problema, la Juventus inizia a prendere quota ma il Milan è lì. E ha il vantaggio di giocare solo una partita a settimana e questo più avanti aiuterà la squadra".

Il Napoli resta favorito in campionato?

"Direi proprio di sì anche se il Milan, la Juventus e l'Inter non staranno a guardare. Poi potrebbe esserci una sorpresa, magari la Roma. Fra 5 o 6 partite vedremo la classifica cosa dirà".