Dopo le parole di Beppe Marotta, che ha sottolineato come San Siro non abbia più i requisiti per ospitare grandi eventi internazionali, arriva dalle colonne de Il Giorno la bocciatura anche a livello numerico del Meazza. Lo stadio di Inter e Milan, si legge, non ha superato 11 dei 22 requisiti richiesti dall'organo di Nyon per ospitare la finale di Champions League 2027. Questo il dettaglio delle valutazioni:
- Spectatorwetfare: 2 su 6
- Sostenibilità e accessibilità: 3 su 8
- VIP5: 3 su 9
- Partners HospitaLity: 2 su 4
- Officiat Hospitatity Area (Lounges & Suites): 4 su 4
- Aspetti commerciali relativi ai partner: 3 su 8
- Media: 7 su 8
- Broadcast: 10 su 13
- Sicurezza: 6 su 16
Nella lettera inviata al Comune, si legge: "Si coglie altresì l’occasione per ricordare che, tra i requisiti fondamentali di UEFA EURO 2032, è prevista l’assenza di barriere di separazione tra i settori dello stadio (fence-free). Anche sotto questo profilo, l’impianto presenta una distanza significativa rispetto agli standard richiesti. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non è possibile confermare la conformità dello Stadio San Siro ai requisiti previsti per UEFA EURO 2032". Questa comunicazione è stato citata dall’assessora comunale allo Sport Martina Riva durante la commissione consiliare, svoltasi nel pomeriggio di ieri, sulla delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. L
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
