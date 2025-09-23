I due club hanno comunicato di aver siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e MANICA. In caso di approvazione della delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano, sarebbero loro i responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano. Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo stadio, lunedì si vota nel Consiglio comunale di Milano.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)