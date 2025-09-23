"La rivoluzione ci sarebbe stata se Fabregas fosse andato all'Inter" dice Paolo Condò, protagonista di un intervento in collegamento con Sky Sport. Il giornalista torna sulle voci di mercato che volevano il tecnico del Como nel mirino del club nerazzurro per il dopo-Inzaghi, con la scelta che è poi virata su Cristian Chivu: "Chivu sicuramente farà benissimo e ha tutta la mia stima, che è una stima preventiva nel senso che abbiamo visto ancora troppo poco per poter esprimere un giudizio. Però abbiamo anche visto abbastanza di Fabregas per capire che, se fosse andato all'Inter, l'Inter ora sarebbe una squadra molto diversa dall'anno scorso e potenzialmente sarebbe potuta diventare nuovamente la capofila del nostro calcio".

Il discorso si sposta poi sulla lotta scudetto: "Il Napoli è favorito ma non sarà dominante, con il Cagliari e il Pisa in casa ha vinto ma ha sofferto. E contro le squadre chiuse sto vedendo poco De Bruyne - prosegue Condò -. Vedo anche l'Inter, il Milan e la Juventus in lotta per lo scudetto. Ci sono quattro squadre, poi se mi evo tenere un profilo aperto dico la Roma che ha vinto tante partite 1-0 e da Gasperini questo non te lo aspetti".