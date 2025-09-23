Riccardo Trevisani si pone così rispetto a quanto sta succedendo attorno a Francesco Pio Esposito che, per il solo fatto di aver esordito nell'Inter a 20 anni, è diventato un personaggio divisivo sui social e sui quotidiani: "Il problema è che qualsiasi cosa faccia deve essere per forza un fenomeno o una pippa - la premessa fatta dal giornalista durante la puntata di Cronache di Spogliatoio -. Bisognerebbe arrivare a giudicare il ragazzo per quello che fa: penso che in Inter-Sassuolo abbia fatto una prestazione da 6,5, non da 6 ma certamente neanche da 7. Voto che gli avrei dato per la gara giocata in Champions League ad Amsterdam. Il discorso è figlio della faziosità: da una parte - i tifosi dell'Inter e i giornalisti pro Inter - dicono che è forte semplicemente perché è giovane e gioca nell'Inter. Dall'altra parte, milanisti e juventini si chiedono come mai non abbia vinto il Pallone d'Oro, se è così forte. Non si riesce ad avere intelligenza critica".