Akanji, Sucic, Esposito e Luis Henrique: la partita con il Sassuolo ha portato a galla il mercato, con le manovre estive che hanno iniziato a dare i frutti sperati.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, piano piano le scelte di Ausilio e compagni prendono forma e iniziano ad avere un senso. Sucic, ad esempio, continua nella sua crescita personale e c'è la netta sensazione che finalmente Mkhitaryan ha un degno sostituto. Poco da dire sulla fase offensiva, semmai deve migliorare in quella difensiva: "Chivu lo ha bacchettato chiedendogli più vigore nei contrasti e più coraggio nei duelli. Ma le prospettive sembrano interessanti: tra i sette centrocampisti centrali in organico, Sucic è forse l’unico abituato a giocare di prima o a due tocchi", si legge.

Esposito non è un nuovo acquisto in senso stretto, ma sicuramente è una faccia nuova nella rosa e, dopo l'ottimo lavoro con l'Ajax, è arrivata la conferma totale domenica sera. La Gazzetta ricorda come inizialmente si pensasse a un prestito per lui: scelta felice quella di trattenerlo a Milano. Akanji non va scoperto, ma anche per lui si può parlare di conferma. Segnali interessanti da Luis Henrique, finalmente entrato concretamente nelle rotazioni dopo i 4 minuti col Torino. Resta da scoprire Diouf, appena intravisto nella prima giornata.

