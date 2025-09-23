Ieri sera, al Théâtre du Chatelet di Parigi, Gianluigi Donnarumma ha messo in bacheca il secondo 'Trofeo Yashin' in carriera, il premio che incorona il miglior portiere della stagione nella serata del Pallone d'Oro. L'estremo difensore del Manchester City è riuscito nell'impresa quattro anni dopo il trionfo nel 2021, quando fu eroe della Nazionale italiana campione d'Europa. In questo caso, il riconoscimento per l'ex milanista è arrivato grazie all'annata d'oro vissuta al Paris Saint-Germain, club col quale ha conquistato una storica Champions League, oltre a tutti i titoli nazionali in Francia (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champion).

Alle sue spalle si è classificato Alisson Becker, campione d'Inghilterra con il Liverpool; completa il podio Yann Sommer, estremo difensore dell'Inter, con questa motivazione: "Una degna ricompensa per una stagione (quasi) di successo con l'Inter. Finalista di Champions League e secondo classificato in Italia, il veterano svizzero di 36 anni ha impressionato per la sua costanza e compostezza. Con 22 partite senza subire gol, si è affermato come uno dei portieri più affidabili d'Europa", si legge su L'Équipe.