Il tema stadio continua a tenere banco in casa dei due club milanesi. E ormai siamo al coutdown: una settimana e sapremo. "Dopo aver fatto le ore piccole, ma sapremo - riferisce la Gazzetta dello Sport -. La decisione del Consiglio comunale di Milano sul futuro di San Siro è dietro l’angolo, attesa per mesi e ora concreta. Si deciderà all’ultimo momento utile. In questi giorni le commissioni stanno analizzando la delibera di Giunta della scorsa settimana, che ha rappresentato la prima luce verde alla vendita dello stadio e aree circostanti a Inter e Milan. Giovedì inizierà la discussione tra i consiglieri, poi sarà un weekend di strategie, pensieri e conti. Il giorno è lunedì. Intorno alle 16.30 inizierà il Consiglio comunale che porterà al voto, con presentazione degli emendamenti – parecchi, questo è sicuro – e votazione finale. Come con i rigori, si va a oltranza, anche a rischio di fare notte. Martedì prossimo, il 30 settembre, infatti scadrà la proposta di acquisto dei club al Comune: lunedì sarà dentro o fuori. L’aria, se non si fosse capito, è tesa".

Il primo cittadino Sala ha già fatto sapere che voterà a favore della vendita ai club, con conseguente via libera al progetto di demolizione di San Siro e costruzione di un nuovo stadio. Ma la tensione è alta. "I consiglieri di Europa Verde sono apertamente contrari e nella maggioranza c’è una spaccatura. Inter e Milan, dopo lunghi mesi di silenzio, a una settimana dal voto hanno scelto di esporsi con dichiarazioni rivolte alla politica", sottolinea la rosea. E infatti sia Marotta che Scaroni hanno parlato chiaramente in tal senso.

"La certezza è che rimandare non è più possibile. Il Consiglio comunale deciderà nell’ultimo giorno utile e la conta tra i consiglieri nella maggioranza di centro-sinistra è quotidiana - spiega la Gazzetta -. Servono 25 voti e, dicono tutti, siamo sul filo. L’opposizione di centro-destra invece dovrà decidere se astenersi o votare contro, sapendo che in ogni caso Sala non si dimetterà, come da lui annunciato da tempo. E attenzione, se il Consiglio approvasse la vendita, Inter e Milan dovrebbero fronteggiare i (tanti) ricorsi annunciati in tribunale e avere tra molti mesi l’approvazione finale al progetto, che certo non è automatica".

