Yuri Romanò, opposto della nazionale italiana di pallavolo impegnata ai Mondiali, ha parlato in un'intervista a La Repubblica anche della sua passione per l'Inter. "Se c'è ancora la chat degli interisti con Michieletto? Certo, c’è anche Leandro Mosca che in questo momento non è in azzurro. Guardo la mia Inter da atleta, capendo certe situazioni da sportivo: per questo sono fiducioso, anche con la Juve è stata una bella partita. Ci vorrà tempo e pazienza, e Chivu ha il cuore interista: in questi casi serve".