l campionato di Serie A registra su DAZN un avvio in crescita rispetto alla passata stagione in termini di ascolti. Nei primi quattro turni la piattaforma ha raccolto in media 4.959.490 spettatori, con un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024/25, con dati in crescita anche rispetto alla stagione 2023/24.

Per quel che riguarda gli ascolti della quarta giornata, la partita di domenica alle 20:45 tra Inter e Sassuolo ha raggiunto 940.670 spettatori, in aumento rispetto ai 668.170 dell’andata 2023/24 (disputata di mercoledì alle 20:45) e agli 829.358 della stagione 2022/23 (giocata di sabato alle 15:00).