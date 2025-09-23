Vittoria per 4-1 quella ottenuta questo pomeriggio dal Cagliari di Fabio Pisacane contro il Frosinone nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. A margine del match, l'allenatore dei rossoblu, prossimi avversari dell'Inter in campionato ha così commentato il risultato ottenuto: "Ho cercato di alternare gli elementi. Alcuni non avevano mai giocato. C'erano condizioni climatiche proibitive, anche l'umidità non ha aiutato. Non è un alibi. Ho cercato di far ruotare un po' tutti, se fossimo partiti con altri elementi penso avrei fatto un danno alla gestione del gruppo. Rispetto a Lecce c'erano dieci giocatori nuovi all'inizio. Oggi la cosa importante era passare il turno".

Sui giocatori che hanno avuto delle difficoltà:

"Qualcuno lo era. Non dico a livello fisico, ma nel recuperare la posizione. Avevamo di fronte un avversario sicuramente più libero di testa".

Su Ze Pedro:

"Buona partita, era la prima dall'inizio, sappiamo ciò che ci può dare. A livello difensivo c'è qualcosa ancora da rivedere, voglio che si difenda in undici e si attacchi in undici. Nel primo tempo siamo stati troppo lunghi e con poca fame. In ripartenza abbiamo fatto troppo poco".