Matteo Guendouzi è stato squalificato per due giornate dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo aver ricevuto un'espulsione nel derby della Capitale per aver 'rivolto espressioni insultanti al direttore di gara' Simone Sozza. Oltre al francese, Maurizio Sarri dovrà rinunciare anche a Reda Belahyane per il prossimo turno, complice il rosso rimediato dal franco-marocchino sempre contro la Roma per 'grave fallo di gioco'. Da segnalare, infine, la squalifica di Patrick Vieira, a cui è stata comminata anche una multa da 15mila euro "per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale".

Poco da registrare in chiave Inter: prime sanzioni per Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco.