"È un tema di cui mi occupo da tanto tempo, 4-5 anni almeno. Mi sembra che siamo in dirittura d'arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché poi alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per l’Inter, per il Milan, per Milano, per le competizioni internazionali… e non riesco a immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le Coppe, le Nazionali e tutto quello che ci chiede la Uefa oltre ad avere l’Inter e il Milan" ha detto Paolo Scaroni a Sport Mediaset dove è intervenuto prima del fischio d'inizio del match valido per i sedicesimi di Coppa Italia tra Milan e Lecce a proposito del caldo tema stadio, tanto caro ai rossoneri quanto all'Inter.

Oggi c’è stato il comunicato congiunto con l’Inter dell’accordo trovato con Norman Foster e Manica,

"Io ho sempre detto di voler fare a Milano il più bello stadio d’Europa e lo ripeto anche oggi: vogliamo uno stadio stupendo. E per farlo abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale Norman Foster e Manica, dei grandi architetti. Norman Foster è la stella credo dell’architettura mondiale e si sono già cimentati negli stadi. Norman Foster ha fatto il nuovo Wembley, tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio Wembley ne hanno fatto uno meraviglioso. Qui vogliamo fare la stessa cosa".

C’è fiducia?

"Sì, c’è grande ottimismo e anche grande fiducia nella politica, nel Comune che dovrà vagliare la cosa".