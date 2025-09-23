Dopo il Cagliari, anche l'Udinese strappa il biglietto per gli ottavi di Coppa Italia. I friulani passano il turno battendo 2-1 il Palermo al Bluenergy Stadium: decisive le reti dell'ex nerazzurro Zaniolo e di Miller, che nel giro di cinque minuti indirizzano la gara nel finale del primo tempo. Nel finale arriva il gol della bandiera dei rosanero con Peda. Ad aspettare la squadra di Runjaić nel prossimo turno ci sarà la Juventus. 

Sezione: News / Data: Mar 23 settembre 2025 alle 20:27
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
