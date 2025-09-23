"L'anti-Napoli è l'Inter". Giuseppe Ursino non ha dubbi in merito, anche se prevede un ruolo da protagonisti per Milan e Juve: "Credo che possano dare del filo da torcere agli azzurri, ma meno dei nerazzurri", ha spiegato l'ex ds del Crotone a Tuttomercatoweb.com. Prima di spendere parole importanti per Cristian Chivu: "Lo conosco bene: come persona è da dieci. Da allenatore non lo conosco bene, ma a Parma ha fatto un ottimo lavoro. E' un allenatore che può stare ad alti livelli", le sue parole.