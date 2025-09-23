Archiviato il derby della Capitale dal quale è uscita vincitrice, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a lanciarsi in Europa, dove domani affronteranno il Nizza. L'allenatore giallorosso si è presentato in conferenza stampa della vigilia per analizzare la sfida di domani, conferenza durante la quale ha fatto la sua valutazione in merito alle tempistiche per il rientro di Paulo Dybala che potrebbe coincidere con il ritorno dalla sosta per le Nazionali, quindi per il match contro l'Inter.

Si sente una delle favorite dell'Europa League? Quanto peserà in stagione?

"La squadra sta cercando di costruirsi e di arrivare attraverso un modo di giocare diverso. Sta facendo il suo percorso, non credo che sia possibile oggi dire che la Roma è una squadra favorita o cosa possa fare in campionato. È una squadra che deve pensare a crescere, a giocare meglio, a amalgamarsi sempre più e ad inserire altri giocatori nella rosa. Questa competizione è anche molto diversa rispetto a quella che era due anni fa o negli anni precedenti. C'è una classifica, un calendario non sempre uguale per tutti. Il nostro calendario è tra i più difficili, perché incontriamo due buone squadre in casa come Stuttgart e Lille, e fuori casa abbiamo squadre ottime in ambienti difficili. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque, pensare partita per partita. Gli obiettivi a lungo termine vanno tracciati un po' più avanti, perché in questo momento hanno poco valore".

Dybala e Bailey come stanno?

"Li ritroveremo dopo la sosta, non credo prima".