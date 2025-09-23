"Tenevamo tantissimo a questo match. È una partita particolare. I colleghi maschi hanno fatto il loro dovere recentemente, quindi volevamo non essere da meno. Le ragazze hanno tirato fuori una prestazione veramente importante, di personalità". Queste le primissime parole di Luca Rossettini rilasciate a Sky Sport subito dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio nel match valido per la semifinale di Serie A Women's Cup. "La Lazio è partita forte, ce l’aspettavamo. È una squadra comunque importante, che ha valori importanti, grande fisicità. È un periodo intenso quello che stiamo vivendo, tante partite, tutte comunque importanti da dentro fuori. Abbiamo subito forse, come dici tu, l’inizio, poi i valori, la personalità, anche il coraggio che stanno mettendo le ragazze ci ha dato la possibilità di dominare in larga parte la partita" ha continuato prima di rispondere sull'altra semifinale in programma per domani tra Juventus e Inter.

Domani avremo il piacere di raccontare l’altro derby, quello d’Italia, tra Juventus e Inter. Che gara sarà secondo te?

"Ma non lo so, noi adesso torniamo a Roma, cerchiamo di recuperare, la guarderemo sicuramente in televisione e penso che sarà un’altra semifinale comunque aperta. Arrivi a un passo dalla finale quindi entrambe le squadre vorranno conquistarsela. È un momento in cui dobbiamo veramente pensare a noi stesse, cercare di trovare il coraggio che stiamo trovando e che ci è mancato magari all’inizio e poi crescere, continuare a crescere con questa disponibilità, con la forza di questo gruppo che è unito e che vuole raggiungere grandi risultati".