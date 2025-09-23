Intervistato da Sky Sport a margine del match vinto dall'Inter U23 a spese della Pergolettese, Matteo Spinaccè ha parlato così del suo primo gol realizzato tra i professionisti: "La soddisfazione è veramente enorme, sono contento che sia arrivato in una partita complicata e che sia servito ad aiutare la squadra a vincere. Queste ultime due vittorie ci devono dare la motivazione per andarci a giocare i playoff. L'obiettivo è quello di crescere, i miglioramenti ci saranno nel corso dell'anno. I propositi sono buoni".

Chi è il modello a cui ti ispiri?

"Dico Marcus Thuram, guardando alla prima squadra. E' una punta fenomenale, che attacca bene la profondità e sa giocare bene con i compagni. E' veloce e ha fisico, mi ci rivedo. Il mio obiettivo è giocare in prima squadra, sarebbe un sogno".