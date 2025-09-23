Un problema ormai noto dell'Inter, e non da quest'anno, è l'incapacità cronica di concretizzare. Anche contro il Sassuolo il dato è emerso in maniera evidente: ben 20 tiri verso la porta contro i neroverdi e solo 6 nello specchio, con appena 2 gol segnati (peraltro uno di essi è stato un autogol). Questo ha consentito alla squadra di Grosso di restare in partita nonostante l'enorme differenza di proposta di gioco e di produzione offensiva.

Il Corriere dello Sport snocciola i numeri: "In cinque gare ufficiali, tra Serie A e Champions, l’Inter è andata alla conclusione ben ottantotto volte, per una media di 17,6 a partita. I gol totali sono tredici, vale a dire solo il 15%. Ecco perché si può dire ci sia un problema di mira. Ma non solo. In alcune situazioni, infatti, sarebbe servita una rifinitura migliore, per generare un tiro più pericoloso. Ma capita anche che i nerazzurri si passino troppe volte il pallone, rinunciando a concludere, nella vana ricerca di una situazione migliore, per poi sprecare comunque".

Mentalità e motivazione: Chivu ci sta lavorando, sperando di raccogliere presto i frutti.