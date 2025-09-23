Mike Aidoo, terzino della Pergolettese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro l'Inter U23: "È stato molto emozionante ritrovare i miei compagni ma è arrivata la sconfitta. Ora torniamo ad allenarci per tornare a portare a casa i tre punti anche nella prossima partita. Il palo interno su punizione? Pensavo entrasse, purtroppo mi è andata di sfortuna. Non siamo riusciti a far gol e abbiamo perso ma non ci facciamo abbattere", le parole riprese da TuttoC.