Vittoria in scioltezza per il Milan di Allegri che batte con un sonoro 3-0 il Lecce e stacca il pass per gli ottavi di Coppa Italia. La partita per i rossoneri si mette subito in discesa quando al 18esimo minuto Siebert viene espulso con rosso diretto lasciando i salentini in dieci uomini. Due minuti dopo Santi Gimenez trova il tanto agognato gol e firma l’1-0 che Nkunku al 51esimo trasforma in 2-0. Al 64esimo arriva anche il tris di Pulisic: giallorossi eliminati, il Milan affronterà la Lazio.

Sezione: News / Data: Mar 23 settembre 2025 alle 23:15
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
