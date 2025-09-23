Finora Andy Diouf conta appena undici minuti in campo con l'Inter (collezionati alla prima giornata contro il Torino), ai quali hanno fatto seguito quattro panchine consecutive tra campionato e Champions League. Dei nuovi arrivati in casa nerazzurra è quello che ha giocato di meno: Akanji è già un titolare fisso in difesa, Sucic vanta due presenze da titolare, Bonny è sempre subentrato e ha già segnato, mentre Luis Henrique è reduce dai positivi 25' di domenica sera contro il Sassuolo. Insomma, all'appello manca solo l'ex Lens, costato 20 milioni di parte fissa più 5 di bonus.

"Andy è una mezzala, ma può fare anche il mediano in un centrocampo a due. Da play non ho ancora avuto modo di verificare" aveva detto Cristian Chivu nella conferenza stampa pre Sassuolo. E ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, "il piano è regalargli minuti in modo graduale senza bruciarlo".

La rosea ricorda poi che "tra i centrocampisti Under 21 della Ligue 1 è stato il secondo per media di 'progressive carries' a partita, 3,3. Si tratta dello spazio in cui un giocatore porta la sfera in avanti e crea progressione - si legge -. Andy ama inserirsi e buttarsi in avanti. Lo conferma la sua media di almeno tre progressioni a partita nella trequarti avversaria". E l'Inter si aspetta di vederle presto anche a San Siro.