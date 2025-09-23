Strana settimana questa per l'Inter, sgombra da impegni tra un weekend e l'altro. E allora l'occasione è ghiotta per lavorare più a fondo e innalzare il livello fisico di chi è rimasto un po' indietro.

Una benedizione - secondo la Gazzetta dello Sport - in particolare per Lautaro, tornato esausto dai viaggi con la nazionale e poi frenato da una fastidiosa lombalgia. Al netto del felice impatto di Esposito, recuperare al top il capitano sarà sicuramente un valore aggiunto come conferma la rosea: "Nessuno può davvero pensare che Chivu accetti di buon grado di rinunciare al giocatore più rappresentativo della squadra - si legge -.Anzi, l’allenatore è pronto a farlo giocare già sabato a Cagliari se non interverranno altri inconvenienti. La mezz’ora di ripresa contro il Sassuolo è servita proprio come test agonistico in prospettiva della successiva trasferta. Lautaro è a corto di condizione, ovviamente, ma con quattro-cinque giorni di lavoro potrà raggiungere uno standard atletico accettabile".

Ad ogni modo, si prevedono rotazioni tra Cagliari, Slavia Praga e Cremonese, i tre impegni rimasti ai nerazzurri prima della sosta di ottobre. "In attacco, per esempio, potrebbe toccare presto anche a Bonny, l’unico del quartetto offensivo a non aver ancora cominciato una partita. Già contro il Cagliari, pensando anche allo Slavia Praga che martedì 30 arriva a San Siro, la formazione potrebbe presentare qualche sorpresa: magari stavolta riposerà inizialmente Thuram, sempre titolare finora come Dumfries e Barella", annuncia la Gazzetta.