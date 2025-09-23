Un nuovo Scudetto per il Napoli di Antonio Conte viene quotato dai bookmakers a 1,90 su Snai e 1,96 su 888sport, secondo quanto riportato da Agipronews. Il che testimonia come ad oggi gli scommettitori credano nel successo dei partenopei, più che delle altre squadre.

Secondo posto per l'Inter a 5,50 mentre la Juventus scivola dal secondo posto di settimana scorsa al quarto di questa settimana, pagato 7. In mezzo il Milan a 6, più lontana la Roma a 12.

Mar 23 settembre 2025
Autore: FcInterNews Redazione
