Intervistato da TMW Radio, Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, riconosce il talento di Pio Esposito, attaccante dell'Inter. Al punto da ritenere la selezione Under troppo stretta per l'astro nascente nerazzurro: "Sarebbe un valore aggiunto, ma visto che è bravo deve andare nella squadra maggiore. Noi dobbiamo preparare questi ragazzi per esprimere il loro talento e andare in Nazionale maggiore. Siamo un serbatoio, non siamo più una squadra per fare esperimenti".

Ci sono tanti giovani che giocano in Serie A. Può uscire qualcosa d'importante?

"Secondo me sono tutti fortissimi e hanno le possibilità di diventare grandi giocatori. Se tutti vengono con lo spirito di Francesco Camarda, non ce n'è per nessuno. Io giocatori che non credono in quello che gli propongo non mi interessano, ma questi ragazzi finora mi hanno fatto capire che ci credono. E credo che riusciranno a giocare tutti in Serie A".