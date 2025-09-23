Intervenuto ai microfoni del podcast “Say Less”, Rafael Leao ha raccontato di quando è stato vicinissimo a vestire i colori nerazzurri. "Stavo per andare all'Inter - Il direttore sportivo del Lille mi disse: Rafa stiamo per venderti all’Inter, io ho detto: no, ho fatto molto bene questa stagione, voglio stare un’altra stagione per migliorare ancora”. Qualche settimana più tardi, racconta ancora il portoghese, “il direttore mi disse che il Milan era interessato a me. Io ho detto: sì, il Milan sì, se verranno con un’offerta accetterò. Dopo due giorni è tornato e mi ha detto: hanno portato l’offerta, qualcuno vuole parlarti, mi ha passato al telefono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata” racconta l’attaccante.

"Da quando ero bambino, Ronaldinho, Ronaldo, Kakà, Seedorf, quei giocatori che vedevi o ne sentivi parlare, erano la storia - dice ancora Leao - Poi sai… 7 Champions League, solo il Real Madrid ne ha di più. Tra Milan e Inter, Milan cento volte”.