In vista di Cagliari-Inter ci sarà un osservato speciale, Elia Caprile, portiere dei sardi tra i possibili eredi di Sommer, a cui a fine stagione scadrà il contratto coi nerazzurri. Gli scout di via della Liberazione erano a Lecce-Cagliari proprio per vedere all'opera l'estremo difensore e non era la prima volta.
Il prossimo può essere l'esame della vita per Caprile, contro Lautaro e Thuram, ma sarà importante anche per lo stesso Sommer, dopo le parole di Chivu sul ruolo dello svizzero e di Josep Martinez. Al momento l'orientamento del tecnico sembra quello di dare spazio soprattutto al più esperto tra i due.
Casting aperto per la successione e Caprile è in cima alle preferenze per quattro motivi: ha 25 anni, è ben strutturato (1.91), italiano (da considerare che Darmian e Acerbi potrebbero lasciare a fine stagione e secondo il quotidiano anche Frattesi), e con una valutazione da 20 milioni che è nei parametri della proprietà. In più Giulini ha ottimi rapporti coi nerazzurri.
Più complicata la strada che porta a Carnesecchi, che di milioni ne costa 40, per non parlare di Meret, dato che difficilmente il Napoli rafforzerà una concorrente. Escluse al momento piste estere.
Autore: FcInterNews Redazione
