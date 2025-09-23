Intervenuto nel salotto de la Domenica Sportiva sulla Rai nel post partita di Inter-Sassuolo, la leggenda del tennis italiano Adriano Panatta ha parlato sul giovane talento dell'Inter, Pio Esposito, andando un po' controcorrente rispetto alle voci correnti: "Se metti caso avesse segnato quel gol in rovesciata, ci sarebbero stati tanti titoloni del tipo: 'Abbiamo trovato il nuovo centravanti della Nazionale'. Secondo me è meglio che non abbia segnato, perché così ha più tempo per maturare. Chissà cosa avrebbero detto di questo ragazzo che gioca bene ma ha 20 anni e dovrà maturare piano piano perché a quell'età, a parte rare eccezioni, non si diventa campioni". Poi stuzzica l'allenatore del Como Fabregas, cercato dai nerazzurri prima di sondare Chivu.

La frecciatina al tecnico spagnolo del Como che quest'estate ha declinato la chiamata di Marotta per la panchina nerazzurra:

"Fabregas ha mai visto questo Esposito? Visto che lui pensa sempre agli spagnoli…".