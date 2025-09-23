Il turnover può riguardare anche i portieri? Secondo un ex grande interprete del ruolo come Walter Zenga assolutamente no, nonostante ci siano casi anche recenti di allenatori (vedi Cristian Chivu) che hanno deciso di ruotare il loro estremi difensori: "I grandi portieri come Buffo e Neuer non hanno bisogno di questo. Se l'Inter avesse preso Donnarumma, non ci sarebbe stata alternanza con Martinez".