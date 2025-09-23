Nell'analizzare alcuni momenti chiave di Inter-Sassuolo, Hernanes ha illustrato i pregi e i difetti della squadra di Cristian Chivu, già ben noti da anni, prima dell'arrivo del tecnico romeno sulla panchina nerazzurra. "Secondo me, l'Inter gioca il calcio migliore in Italia, ma spesso i giocatori cadono 'in tentazione' - il punto di vista espresso dal Profeta sul suo profilo Instagram -. Servirebbe meno bellezza e più determinazione, come ha fatto Carlos Augusto che ha segnato un gol sporco. I nerazzurri hanno speso tanto per segnare il 2-0 contro il Sassuolo perché giocano sempre per il bello. Questa cosa, alla lunga stanca, e infatti hanno preso il 2-1 facendosi attirare dal pallone anche per colpa dell'energia sprecata precedentemente".