Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, Piero Ausilio avrebbe deciso di declinare le avances dell'Al-Hilal per restare all'Inter. Sul tavolo c'era un'offerta da dieci milioni in tre anni per ricomporre il tandem con Simone Inzaghi, che all'Inter ha vinto sei trofei (1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane) in un quadriennio con l’Inter.

Alla fine, però, il ds nerazzurro ha preferito continuare il suo percorso partito oltre 25 anni fa. Troppo l’amore che lega Ausilio all’Inter e il desiderio di arricchire la propria bacheca personale con nuovi successi.