Quello di martedì sarà il quarto confronto europeo tra Benfica e Inter nella loro storia. Il primo precedente è storico, perché relativo alla vittoria della Coppa dei Campioni del 1965 da parte dei nerazzurri a San Siro grazie a un gol segnato da Jair al 43esimo. L'unico altro confronto tra le due squadre risale al quarto turno di Coppa UEFA 2003/04, con uno 0-0 a Lisbona e un rocambolesco 4-3 per l'Inter di Alberto Zaccheroni a Milano. Dopo il vantaggio ospite con Nuno Gomes al 36', Obafemi Martins ha pareggiato prima dell'intervallo.

Álvaro Recoba ha portato l'Inter in vantaggio al quarto d'ora della ripresa, mentre Christian Vieri ha firmato il 3-1 al 64esimo. Il secondo gol della serata di Nuno Gomes al 67' ha ridato qualche speranza al Benfica, ma Obafemi Martins (70') ha portato il risultato sul 4-2 e Tiago ha acceso il finale con una rete al 77esimo, inutile per le Aguias per strappare la qualificazione.