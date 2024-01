Alla Lazio di Maurizio Sarri basta un rigore trasformato da Zaccagni per volare in semifinale di Coppa Italia-Frecciarossa, battendo i cugini della Roma dopo una partita che inizialmente non aveva regalato emozioni, per poi vedere i giallorossi creare qualche ottimo presupposto nel finale di gara. Per Mourinho un'altra delusione. Nel finale è salito il nervosismo e Pedro è stato espulso per doppia ammonizione. La Lazio attende in semifinale la vincente della sfida di domani tra Juve e Frosinone.