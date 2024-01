A scoprire per primo le doti del neo acquisto dell'Inter Tajon Buchanan è stato Chrys Chrysantou, uno dei suoi primi allenatori quando il neo giocatore dell’Inter era ancora ragazzino. E ai microfoni di TSN, Chrysantou ricorda: “Già dalla prima volta in cui l’ho visto giocare, ho capito che Tajon avesse qualcosa di diverso. Nonostante sia un ragazzo tranquillo, in campo già all’epoca rompeva i muri correndo. Era estremamente competitivo, in allenamento era impossibile fermarlo. Si è creato degli obiettivi a breve termine e li ha centrati tutti”.

Buchanan decise di seguire Chrysantou nella sua avventura in Colorado: “Gli dissi che non poteva farlo, che c’erano delle leggi che lo proibivano. Ma lui non accettava i rifiuti. Siamo dovuti passare attraverso i tribunali, sua madre ha dovuto garantire la custodia”. Da lì in poi, è stato un crescendo, con tanto di gol decisivo per la storica qualificazione del Canada ai Mondiali in Qatar: “Ero lì, ogni volta che rivedo il gol una lacrima mi scende dagli occhi. È quasi una favola, una generazione di giovani calciatori continuerà a guardare quel gol e dirà: ‘Io voglio essere come Tajon’. Questa è una favola, se pensiamo ai suoi inizi. Non potrei essere più felice per lui”.