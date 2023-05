Come da copione, San Siro sarà sold out per Milan-Inter, gara d'andata della semifinale di Champions League, in programma mercoledì 10 maggio, con fischio d'inizio alle ore 21. Secondo quanto riferito Milannews.it, tutti i biglietti sono stati polverizzati nelle prime due fasi di vendita riservati agli abbonati e ai possessori della Carta Fidelity Cuore Rossonero, già nelle primissime ore di apertura del botteghino online.