Una volta archiviato il match di campionato contro il Parma, per l'Inter suonerà nuovamente la musica della Champions League nella trasferta tedesca valida per la sesta giornata della fase a girone unico. Bayer Leverkusen-Inter si giovherà martedì 10 dicembre alle 21:00 alla BayArena e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

