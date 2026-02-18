BODØ/GLIMT-INTER 1-1 (20' Brunstad Fet (B), 30' Esposito (I))
LIVE MATCH
HALFTIME REPORT - Non era facile sulla carta e l'Inter ne ha avuto testimonianza sul campo: i nerazzurri approcciano bene la gara ma devono fare i conti con il rigore tattico e la volontà del Bodo/Glimt. Ne nasce una partita fatta di tanta intensità, anche di qualche situazione confusa, dove i padroni di casa trovano il vantaggio con una bella transizione conclusa da Brunstad Fet ma poi vengono riacciuffati dal solito, implacabile Pio Esposito. Inter che poi nel finale ha ancora un paio di occasioni interessanti, in un match dove comunque nulla è ancora deciso.
-----
45' + 2 - Siebert manda le squadre a riposo: primo tempo che si chiude sull'1-1 grazie alle reti di Brunstad Fet ed Esposito.
45' - Esposito prova a fermare Bjorkan arrivando ad aggrapparsi alla maglia del giocatore norvegese, giallo inevitabile. Due di recupero.
44' - Sucic prova il lancio per Barella ma sbaglia completamente l'appoggio, servendo Haikin.
43' - Inter che pressa e Bodo che stavolta fatica a gestire il pallone. Grande acrobazia di Lautaro che però colpisce sulla schiena un avversario con la sua rovesciata.
42' - Bolide di Carlos Augusto che trova una deviazione, corner per l'Inter.
41' - Proprio Bastoni commentte fallo su Blomberg, Siebert riporta l'ordine tra i due.
38' - Nota a margine: non è stato accolto l'invito della stampa norvegese di accogliere Bastoni con dei fischi. Il difensore sta giocando in maniera molto tranquilla. Almeno fino a quando si spinge in avanti palla al piede e allora qualcosa si sente...
38' - Ancora Darmian ci prova approfittando dell'errore di un difensore in area, tiro bloccato da Haikin.
37' - Mattone potentissimo di Berg, Sommer però è attento e blocca sicuro.
35' - Attacco un po' confuso del Bodo a ridosso dell'area dell'Inter, poi Berg guadagna fallo proprio al limite da Acerbi.
32' - GOL CONVALIDATO, SI RIPARTE SULL'1-1! IL GOL DI ESPOSITO: Premiata la caparbietà di Esposito che controlla un cross di Darmian con l'aiuto di Carlos Augusto, si gira e con un diagonale fulmina Haikin. Tutto nasce da uno splendido recupero di Acerbi.
31' - Attenzione, check del VAR sul gol di Esposito. Si valuta un potenziale tocco di mano o di Carlos Augusto o di Esposito: dall'autore dipende l'esito dell'azione.
30' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOO EEEEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
28' - Barella! Lanciato alla perfezione da Lautaro si trova in area ma è forse un po' lento nel preparare il tiro che non impensierisce Haikin.
26' - Palo di Darmian! L'esterno arriva di gran carriera sul cross da sinistra di Carlos Augusto che non trova le punte, tiro di controbalzo di collo esterno che centra in pieno il legno.
20' - BODO/GLIMT IN VANTAGGIO CON BRUNSTAD FET! Bella azione in transizione dei padroni di casa guidata da Bjorkan e Hogh e conclusa da Fet con un bell'inrserimento e un tiro fulmineo da distanza ravvicinata dopo tocco di tacco dello stesso Hogh.
20' - Siebert ha optato per la linea lassista, pochi i fischi dell'arbitro tedesco.
18' - Prova a inserirsi Lautaro, che viene fermato dalla difesa giallonera.
17' - Sucic la prima 'vittima' del sintetico: il croato scivola nel controllare un pallone e permette la ripartenza del Bodo fermata però da Acerbi.
15' - Darmian prova il cross per Lautaro, pallone troppo basso che viene intercettato ma torna all'Inter.
12' - Fallo su Pio Esposito, che sbracciando colpisce in maniera involontaria anche se pesante Gundersen.
11' - Bravo Blomberg a saltare l'uomo e mettere in mezzo dove Hauge effettua un velo sul quale però arriva prima di tutti Barella.
9' - Ci Prova Bjortuft su calcio d'angolo, palla difficile da indirizzare in porta e infatti finisce sul fondo.
8' - Tenta la risposta il Bodo con Hogh che riparte poi mette palla in mezzo dove spazza Sucic, poi Bastoni recupera su Hogh mandando in calcio d'angolo.
7' - Pressa l'Inter, Pio Esposito si porta in area poi temporeggia e mette in mezzo un pallone debole bloccato da Haikin.
6' - Altra occasione per l'Inter, Darmian mette in mezzo per Mkhitaryan che dalla distanza non inquadra la porta.
6' - Prima occasione per l'Inter, palla persa dal Bodo e recuperata da Sucic che lancia con un pallonetto Lautaro che punta il portiere ma rallenta e consente a Gundersen di chiudere in corner.
5' - Bjortuft commette fallo a metà campo su Lautaro. Parecchie in questi primi minuti le rimesse laterali...
2' - Avvio di gara aggressivo per entrambe le squadre.
-----
21.00 - Calcio d'inizio per il Bodo/Glimt: PARTITI!
20.58 - Hogh e Lautaro davanti all'arbitro Siebert per il sorteggio.
20.56 - Bodo/Glimt e Inter entrano sul terreno di gioco.
20.55 - Fuochi d'artificio allo stadio di Bodo prima dell'ingresso in campo delle due squadre.
20.47 - Riscaldamento concluso, fra poco sarà calcio d'inizio all'Aspmyra Stadion.
-----
IL TABELLINO
BODØ/GLIMT-INTER 1-1
MARCATORI: 20' Brunstad Fet (B), 30' Esposito (I)
BODØ/GLIMT: 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen, 15 Bjørkan; 26 Evjen, 7 Berg, 19 Brunstad Fet; 11 Blomberg, 9 Høgh, 10 Hauge.
In panchina: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 5 Aleesami, 8 Auklend, 14 Saltnes, 21 Helmersen, 21 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 25 Määttä, 94 Mikkelsen.
Allenatore: Kjetil Knutsen.
INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez, 94 Esposito.
In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 45 Bovo.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Siebert (GER). Assistenti: Seidel - Foltyn. Quarto ufficiale: Schlager. VAR: Dingert. Assistente VAR: Brisard.
Note
Possesso palla: 50%-50%
Tiri totali: 3-10
Tiri in porta: 2-3
Ammoniti: Esposito (I)
Corner: 1-2
Recupero: 1°T 2'.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
