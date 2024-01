L'ex designatore arbitrale Paolo Casarin, intervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno, commenta il momento della classe arbitrale italiana alla luce delle polemiche dell'ultimo turno di campionato: "Gli arbitri stanno attraversando un periodo di confusione con il VAR: invece di semplificare le cose, le sta complicando. Bisogna tornare a un discorso semplice: l’arbitro può sbagliare o non vedere; il VAR, avendo più informazioni a disposizione, deve chiarire e non può fare finta di niente. Poi l’arbitro deve prendere in considerazione questa eventuale correzione e decidere.

Il Var sta riducendo gli errori di un tempo perché ha questa possibilità. Non sta succedendo, sembra che ognuno si fa gli affari suoi o. L’arbitro deve essere sempre quello che decide, ma deve saper accettare le correzioni del VAR, non si può scappare".