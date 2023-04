Franco Carraro, ex presidente di CONI, Lega Calcio e FIGC, ha parlato ai microfoni de Il Giornale descrivendo coloro che secondo lui sono stati i veri padroni del calcio: "I presidenti delle società che di volta in volta se ne sono occupati. Diciamo che nella storia le squadre protagoniste sono sempre state Juventus, Milan e Inter, quelle in continuità… Poi c’è stata l’esperienza del Napoli di Corrado Ferlaino, una persona importante, la famiglia Matarrese che ha avuto il Bari, Sergio Cragnotti e i Sensi rispettivamente proprietari di Lazio e Roma, Tanzi al Parma, Baglini e Cecchi Gori alla Fiorentina, Arrica al Cagliari, ecc.