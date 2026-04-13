Ottimo da subentrato, Carlos Augusto commenta a La Domenica Sportiva il successo in Como-Inter che lancia i nerazzurri a +9 sulla seconda. "E' stata una partita molto importante, non è mai facile giocare a Como. Abbiamo dimostrato cosa vogliamo, abbiamo fatto una grande partita di squadra ed è quello che conta di più. Siamo uniti, siamo un grande gruppo e questo ha fatto la differenza. Sono le partite così, in cui non hai il controllo della gara ma se vinci così ci sta. Siamo lì, lottiamo per vincere e lo faremo fino all'ultima partita", dice il brasiliano.

"Il gol di fine primo tempo è stato importantissimo, sappiamo quanto è difficile andare sotto di due all'intervallo. In più lo abbiamo fatto subito dopo il loro, è stato pesantissimo. All'intervallo hai poi 15' per parlare che in campo non hai. Ci siamo chiariti le idee e siamo entrati nella ripresa per fare il nostro meglio. prosegue Carlos Augusto - Dove preferisco giocare? Quello che conta è giocare. Sono felice di poter aiutare la squadra in due ruoli. Alla fine sono un terzino, posso giocare anche a quattro ma la cosa principale è aiutare la squadra. Quello che conta è aver vinto. Lautaro? Sappiamo tutti della sua importanza, è il nostro capitano, ci tiene alla maglia, è con noi sempre anche da indisponibile. Aiuta tanto in campo, fuori, questo mostra quanto il gruppo è unito e quanto ci teniamo. Sono grato di averlo come capitano".